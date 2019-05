Eigentlich war ihm der Beruf des Sängers zu unsicher, dennoch ist er seit den 70er-Jahren erfolgreicher Chanson- und Schlagersänger, begeisterte in den 80er-Jahren Tausende Zuschauer im "Palast der Republik" mit seinen Programmen: Jürgen Walter. Eine Karriere, die 1967 mit der AMIGA-Single "Abend in Orjol" begann - und den Anfang seiner bis heute andauernden Freundschaft und Zusammenarbeit mit Texterin und Lyrikerin Gisela Steineckert markierte. Im selben Jahr feierte Jürgen Walter in der Sendung "Schlager einer kleinen Stadt" sein TV-Debüt.