Neues Album Bei Julia Lindholm macht es "BOOM!"

14 neue Titel sind auf ihrem dritten Album "BOOM!" zu finden und es ist kein Platz für schlechte Laune. Auf dem gesamten Album merkt man, wie sehr die gebürtige Schwedin das Leben liebt. In "Wow" besingt sie zum Beispiel das Gefühl einer ganz frischen Liebe und im Titel "Schöne Grüße an den Rest der Welt" packt sie das Fernweh. Am 21. Februar gibt es "BOOM!" zu hören und damit nur wenige Tage vor Julia Lindholms 26. Geburtstag. Damit macht sich die Schwedin selbst ein Gute-Laune-Geburtstagsgeschenk.