Nun heißt es: Als Familie zusammen zu wachsen, denn die Sängerin schreibt weiter: "Wir genießen unsere erste gemeinsame und wichtige Zeit zuhause." Schon nach wenigen Minuten sammelten sich unzählige Glückwünsche ihrer Follower:innen. Allen voran Schlager-Kollegin und Freundin Sonia Liebing. Die Zweifach-Mama schreibt: "Glückwunsch und so ein süßer Name" gefolgt von einem Herz, zur Geburt der kleinen Bonnie, deren Name an die britische Pop-Ikone Bonnie Tyler erinnert.