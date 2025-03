Genau hier, in Dresden, bei den Vorstellungen von Alter Schwede 2023, habe ich erfahren, dass du, Bonnie, in meinem Bauch warst. In der zweiten Staffel warst du schon dabei – noch in meinem Bauch, aber du hast dich zu der Musik mitbewegt.

Julia Lindholm instagram.com/julialindholmofficial/