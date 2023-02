Julia Lindholm: Das klingt so hart, wenn man es heute sagt, aber ich war eigentlich krank. Mir ging es mental nicht gut. Ich war fertig. Ich wusste nicht mehr, wer Julia ist. Durch private und auch berufliche Erlebnisse habe ich mich wirklich komplett verloren und wusste nicht mehr, was ich tun sollte mit meinem Leben und mit mir selbst. Und ich wollte nicht mehr. Meine Schlagerwelt: Du warst auch vor Corona sehr erfolgreich mit deiner Musik. Du hast für die Fans gestrahlt auf der Bühne. Wie hat es sich für dich angefühlt? Julia Lindholm: Künstlerin zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen – das prägt dich natürlich sehr. Ich kam 2016 hierher. Ich war eine junge Frau, die die deutsche Sprache nicht konnte. Das musste ich erstmal lernen und ich musste mich auch selbst neu kennenlernen. Wer ist Julia, wenn sie deutsch redet? Wie kann sie sich ausdrücken? Die ersten drei Jahre konnte ich das nicht so gut. Dadurch habe ich privat und beruflich natürlich sehr viel auf andere gehört. Es war viel wichtiger, alle anderen zufrieden zu stellen und das zu tun, was gesagt wurde. So siehst du aus, das sagst du, das machst du, so singst du. Und wenn ich alleine war, dann war ich so einsam und ich hab es nicht ausgehalten. Ich konnte nicht mit Julia allein sein. Das ging nicht.

Meine Schlagerwelt:

Was hast du seitdem geändert?



Julia Lindholm:

Ich nehme einfach mein Herz viel mehr mit und mein Bauchgefühl. Ich habe angefangen, mich wieder selbst zu lieben. Das klingt so klischeemäßig, aber das ist wirklich wahr. Ich bin in Therapie gegangen. Ich habe viel gesucht und probiert. Ein paar Sachen habe ich hinter mir gelassen und Entscheidungen getroffen. Ich habe angefangen, Grenzen zu setzen. Ich bin wie ich bin. Entweder man nimmt mich so oder man geht eben. Und das ist auch okay dann. Diese Akzeptanz habe ich gefunden.



Meine Schlagerwelt:

Es geht sicher vielen Menschen so wie dir. Nicht jeder traut sich, eine Therapie zu machen. Was empfiehlst du anderen jungen Leuten?



Julia Lindholm:

Erstmal muss man sich eingestehen: Okay, mir geht’s nicht gut. Der erste Schritt ist es, sich zu erlauben, so zu fühlen und es zu akzeptieren. Dann mit jemandem sprechen, zu dem man großes Vertrauen hat. Du bekommst leider keinen Therapieplatz von heute auf morgen. Da sind so lange Schlangen. Freunde von mir warten Monate. Aber trau dich. Therapie ist vielleicht ein bisschen beängstigend, aber geil. Du findest so viele coole Sachen über dich heraus. Ich habe jahrelang gesagt, ich habe Asthma. Dabei hatte ich Panikattacken. Ich wollte nicht zugeben, was es war.



Meine Schlagerwelt:

In deinem neuen Video ist eine kleine Julia zu sehen – sozusagen eine kleine Version von dir. Wenn du der kleinen Julia von damals Ratschläge geben könntest, welche wären das?



Julia Lindholm:

Ich würde ihr sagen: "Glaub weiterhin an dich und lass dich nicht manipulieren. Sei nicht so naiv." Wenn ich heute manchmal einen schlechten Tag habe, dann denke ich immer, wie habe ich das damals nur ausgehalten, jeden Tag so zu fühlen. Aber jetzt bin ich bei mir angekommen, wie noch nie zuvor. Aber die kleine Julia ist auch immer geblieben. Das ist auch die Message des neuen Songs: Egal, wie weit du weg rennst, dein kleines ‚Du‘ ist immer da. Als ich in der schweren Zeit immer meine Schwester und Mama angerufen und nur geweint habe, haben sie gesagt: ‚Nimm die kleine Julia an die Hand‘. Ich konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht. Später ging es dann.



Meine Schlagerwelt:

Wie hat sich die Veränderung, die du durchlebt hast, auf deine Musik ausgewirkt?



Julia Lindholm:

Ich bin immer noch ein absolutes Energiebündel. Das ist nichts, was ich jetzt verstecken werde. Ich habe nur diese Energie umgewandelt in eine selbstbewusstere und bodenständigere Energie. Das quirlige war auch eine Art Schutz wegen der Unsicherheit. Heute bin ich bei mir und habe mehr Selbstvertrauen. Hoffentlich sehen die Leute das und wollen mitmachen. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ich liebe meine neue Musik. Es ist mein Baby.



Meine Schlagerwelt:

Hast du dir denn für die neue Julia auch ein neues Ziel für die nächsten Jahre gesteckt?



Julia Lindholm:

Ich lasse viel auf mich zukommen, aber ich habe ja ein Ziel, seit ich Kind bin: Mit meiner Musik möglichst viele Menschen erreichen. Ich möchte diesen Austausch gerne haben bei Konzerten oder Fernsehauftritten. Ich möchte auf der Bühne stehen. Und ich möchte für meine neue Musik eine Bühnenshow entwickeln, wo die Menschen in meine musikalische Welt eintauchen können. Es soll nicht nur ein Konzert sein, sondern ein Show-Erlebnis.



Meine Schlagerwelt:

Liebe Julia, wir danken dir für das offene Gespräch.