Ist ein riesiger ABBA-Fan: Julia Lindholm. Bildrechte: MDR / Peter Heller

Der Song ist jedoch auch ein kleiner Zeitsprung zurück in Julia Lindhoms Schlagerkarriere. Die sympathische Schwedin hatte einst in Deutschland musikalisch Fuß gefasst, indem sie ABBA-Songs auf deutsch interpretierte. Ihr Debütalbum "Super Trouper" bestand überwiegend aus deutschen ABBA-Versionen und machte sie schlagartig in der Schlager-Branche bekannt. Auf ihrem dritten und aktuellen Album "Boom!" zeigte die 27-Jährige dann allerdings, dass sie musikalisch auch auf ihren eigenen Füßen stehen kann und begeisterte ihre Fans mit eigenen Songs. Passend zum aktuellen ABBA-Revival gibt es jetzt jedoch nochmal eine Coverversion. Die schwedische Mega-Band hatte nach ziemlich genau 40 Jahren Pause, ebenfalls am 5. November, ihr neues und vermutlich letztes Album "Voyage" mit zehn neuen Titeln veröffentlicht und somit für DAS Musik-Comeback des Jahres versorgt.