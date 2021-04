Julia Lindholm ist eine Frohnatur , so schnell verdirbt ihr nichts und niemand die Laune. Doch, wenn es um ihre Familie und die aktuelle Corona-Situation geht, dann kann auch sie schon mal nachdenklich werden. Ihre Familie lebt schließlich in ihrem Heimatland Schweden , Besuche sind also derzeit schwierig und nur sehr selten möglich. Besonders bitter ist das, wenn man bedenkt, dass im Hause Lindholm bald Nachwuchs ansteht. Im exklusiven Interview mit "Meine Schlagerwelt" sagte die Sängerin:

Julia Lindholm: Auch auf der Bühne immer mit einem Lächeln im Gesicht. Bildrechte: MDR / Saxonia Entertainment / Tom Schulze

Familienbesuche sind für Julia Lindholm, die in ihrer Wahlheimat Köln lebt, derzeit nicht so einfach. Der Grund: die geltenden Corona-Beschränkungen. Eine Hin- und Rückreise nach Schweden ist umständlich und mit viel Planung verbunden. So braucht es schließlich nicht nur negative Tests, sondern auch noch eine zehntägige, häusliche Quarantäne, wenn man wieder nach Deutschland kommt.



Ihre Schwester und Nichte müssen also noch ein bisschen auf einen ersten Besuch warten. Auch ihre erste Nichte konnte Tante Julia in letzter nicht so oft sehen. Wie sich das Tantesein anfühlt, weiß die 27-jährige Sängerin aber schon seit ein paar Jahren.