"Süchtig nach dir" lautet der Titel des Debütalbums von Julian David, mit dem der Ex-VoXXclubber vor vier Jahren seine Solo-Karriere startete. Jetzt hat der Sänger endlich nachgelegt: Mit "Ohne Limit" erscheint am 19. Juli Julian Davids zweites Studioalbum. Warum uns der sympathische Sänger so lange auf den zweiten Longplayer hat warten lassen? Die Zeit zwischen den beiden Alben bezeichnet er selber als "kompliziert" ...

Julian Davids zweites Album "Ohne Limit" erscheint am 19. Juli Bildrechte: DA Records (DA Music)

Er habe viel mit seinen Freunden, seinem Management und seiner Familie gesprochen. Insbesondere sein Bruder Marco sei ihm in dieser Zeit eine große Stütze gewesen. Und der scheint ihm auch musikalisch unter die Arme gegriffen zu haben. Denn mit "In diesem Augenblick" hat es sogar ein Duett der beiden Brüder aufs neue Album geschafft.



"Ohne Limit" wartet mit zwölf brandneuen Songs auf, die das Gefühlsleben des Künstlers widerspiegeln. Der Titelsong "Ohne Limit" strahlt jede Menge Positivität und Motivation aus, "So viel zu leben" erzählt vom Aufbruch in eine neue Zeit, "Ring frei" gibt sich kämpferisch (natürlich!) in Sachen ... Liebe. In der Deluxe-Version des Albums "Ohne Limit" ist zudem eine Bonus-CD mit 13 Tracks des vorangegangenen Albums enthalten.



Einen ersten Vorgeschmack aufs neue Album hat Julian David bereits im April veröffentlicht: und zwar die Single "17 für die Ewigkeit". Um den Fans das Warten auf den lang ersehnten Longplayer zu verkürzen, hat sich der Sänger prominente Unterstützung geholt. Stars wie Beatrice Egli, Kerstin Ott, Maite Kelly, Howard Carpendale und Barbara Schöneberger berichten auf Julians Facebook-Seite exklusiv über ihre ganz persönlichen "17 für die Ewigkeit"-Momente. Eine tolle Idee und ein wahrhaft spannender "Pausenfüller" für alle Schlager-Fans!