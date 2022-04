Matthias-Reim-Sohn veröffentlicht Debütalbum Julian Reim spricht mit Bernhard Brink über sein neuestes Baby

Hauptinhalt

Während Vater Matthias Reim gerade noch einmal Papa geworden ist, veröffentlicht sein Sohn Julian sein erstes Album. Unter dem Titel "In meinem Kopf" gibt der 26-Jährige in 15 Titeln Einblicke in sein Seelenleben. Im Interview mit Bernhard Brink verrät der Musiker in "Die Schlager des Monats" am 29. April im MDR Fernsehen auch, ob er seine kleinste Schwester Zoe schon kennengelernt hat.