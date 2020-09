Bei den Schlagerstars ist es wie bei den meisten Menschen: Oft treten die Kinder in die Fußstapfen der Eltern. Bei Matthias Reim sind zwei Kinder dabei, sich in der Schlagerwelt zu etablieren. Zum einen Tochter Marie Reim (Mutter ist die Sängerin Michelle) und zum anderen Sohn Julian Reim. Julian ist der gemeinsame Sohn von Matze Reim und seiner zweiten Ehefrau Margot Scheuermeyer. Bereits mit 13 begleitet Julian seinen Vater als Gitarrist bei einem Auftritt in einer Fernseh-Show. Auch sein Songwriter-Talent entwickelt sich früh, er ist noch Schüler, als er mit "Die Leichtigkeit des Seins" für seinen Vater den ersten Hit schreibt.