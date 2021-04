Neue Single "Gravitation" So wichtig ist Julian Reims Freundin für seine Musik

Vor knapp zwei Wochen veröffentlichte Julian Reim seine langersehnte neue Single "Gravition" , eine Woche später feierte das dazugehörige Video Premiere bei "Musik für Sie" im MDR . Doch auch wenn die Videopremiere aufgrund eines Feueralarms im Fernsehstudio etwas holprig verlief, seiner aktuellen guten Laune dürfte das keinen Abbruch getan haben. Denn schon bevor Julian Reim seine neue Single veröffentlichte, war einiges bei ihm in Bewegung und er schrieb mehrdeutig auf Instagram:

Es hat sich in den letzten Monaten viel bei mir getan und ich bin endlich Zuhause.

Grund dafür dürfte nicht nur sein musikalischer Erfolg sein, sondern vor allem auch die Frau an seiner Seite. Auf seinem Instagram-Profil zeigte er vor kurzem erstmals ein Bild mit sich und seiner Freundin. Sie heißt Sarah , ist 23 Jahre alt und von Beruf Erzieherin . Auch sie teilt auf ihrem Instagram-Profil Bilder von sich und Julian Reim. Unter einem gemeinsamen Bild zitiert sie auch seinen neuen Song "Gravitation" .

Verliebt

Verloren

Was heißt das schon

Nochmal von vorn



Und wenn es zweite Chancen gibt, haben wir sie verdient

Ganz egal, was ich mach, ich hab dich immer geliebt

In meinem Herzen gibt es keine Option

Dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation