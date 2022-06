Julian schwärmt in seinem Post über die gespielten Konzerte und macht den Fans Mut: "Bald geht es weiter und dann gibt es wieder ordentlich was für Euch auf die Ohren! Bleibt Gesund! Ich hab Euch lieb!"

Am 2. Juni war die Tour mit einem Konzert im niedersächischen Gifhorn gestartet. Am 8. Juni teilte Veranstalter Semmel Concerts mit, dass wegen einer akuten Erkrankung von Matthias Reim die Konzerte am 8., 9. und 10. Juni verschoben werden müssen. Einige Tage später folgt die Info, dass dies auch die Konzerte am 13., 14. und 15. Juni betrifft. Ersatztermine stehen fest.