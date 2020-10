Auch Marie Reim legt in Sachen Schlagerkarriere richtig los. Mit "Weil das Mädels so machen" hat auch sie ihren ersten Ohrwurm-Hit, veröffentlichte sogar schon ihr erstes Studioalbum und auch sie konnte in diesem Jahr die "Schlagerchance in Leipzig" gewinnen - ein Jahr nach ihrem Halbbruder.



Konkurrenzgedanken kommen bei den beiden aber nicht auf. Im Gegenteil: Sie haben ein sehr gutes Geschwister-Verhältnis, wie sie uns im Schlagerwelt-Interview verraten haben.