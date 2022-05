1. Kind: Claudia - geboren 1973

Das erste Mal war Matthias Reim mit 16 Vater geworden - davon wusste er allerdings bis 2015 nichts. Dann kam Claudia auf Matthias Reim zu, der damit nicht nur Vater sondern, auch Großvater wurde. Da Claudia jedoch nicht in die Öffentlichkeit möchte, ist nichts weiter über sie bekannt.



2. Kind: Bastian Reim - geboren 1987

In erster Ehe war Matthias Reim mit Miriam verheiratet. 1987 bekam das Paar ein schwerbehindertes Kind. Der 1987 geborene Bastian Reim leidet unter einer spastischen Lähmung. Mit der Ballade "Bastian – Blaulicht in der Nacht" widmete Matthias Reim in den 90er Jahren seinem Sohn einen emotionalen Song.