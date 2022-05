Erst Anfang Mai veröffentlichte Julian Reim sein Debütalbum "In meinem Kopf". Einblick in sein innerstes Seelenleben gibt der 25-Jährige nun auch in einem Interview mit t-online. Darin sprach der Sohn von Matthias Reim sehr offen über psychische Probleme. Seit 2018 leide er an GA, einer generalisierten Angststörung. Im Interview beschreibt er eindrücklich, wie sich diese Störung zum ersten Mal geäußert habe.