Nicht nur Julian, auch Matzes Frau Christin Stark war mit auf Tournee. Die kleine Zoe, die Tochter von Matthias und Christin, ebenso. Es war eine fast komplette Reim-Family-Tour , nur noch Tochter Marie Reim fehlte. Matthias Reim hatte in einem Gespräch vor zwei Jahren bereits gesagt: "Wir sind Family, wir sind echt Family. Julian, Marie, Christin und ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir mal eine Tournee machen als Reim-Family – so wie die Kellys oder so." Obwohl die Tournee erst unterbrochen und dann abgebrochen werden musste, für Julian war sie etwas ganz Besonderes.

Matthias und Julian Reim 2020. Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Er hoffe, so Julian, "... dass wir in naher Zukunft gemeinsam auf der Bühne stehen können, in welcher Form und Art und Weise, wissen wir gerade noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden." Julian Reim feierte in diesem Sommer auf dieser Tournee auch seine Live-Premiere. Der junge Sänger hatte seine Karriere Mitte 2019 gestartet, dann kam für alle der Corona-Lockdown. Julian habe das Leben auf der Bühne so gar nicht gekannt, sagt er. "Dass ich live singe und gemeinsam mit den Leuten singe und dass wir feiern. Wenn echte Menschen dabei sind und deine Lieder mitsingen, trifft dich das noch auf einer ganz anderen Ebene."