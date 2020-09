Iglesias beendet Spekulationen Julio Iglesias beruhigt Fans: Es war ein alberner Sturz!

Nach mehrwöchigem Schweigen hat der spanische Schlagersänger Julio Iglesias den Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ein Ende gesetzt. Auf Instagram erklärte er jetzt, er habe sich vor zweieinhalb Monaten bei einem Sturz in seinem Haus am rechten Bein und am linken Knöchel verletzt.