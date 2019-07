Noch bevor Roland Kaiser die Bühne betritt, bringt MDR-Moderator René Kindermann die Zuschauer in Stimmung. In seinem "Countdown zur Kaisermania" - ab 19:50 Uhr live im MDR FERNSEHEN - kommt er nicht nur mit den Fans vor Ort ins Gespräch, sondern auch mit Star-Gast Maite Kelly, auf die in Dresden eine ganz besondere Überraschung wartet. Ebenso wird Kim Fisher zu sehen sein, die zuvor mit Roland Kaiser im Spreewald unterwegs war, und dem Grandseigneur des deutschen Schlagers so manches Geheimnis entlocken konnte.