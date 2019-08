Für viele Roland-Kaiser-Fans wird die Kaisermania immer mehr zu einer Art "Familientreffen" - hier feiern die Fans ihren "Kaiser" am 2. August 2013. Auch die Stadt Dresden begrüßt die Kaiser-Fans, so gibt es in den Geschäften rund ums Elbufer in der Nähe der Open-Air-Bühne jede Menge Roland-Kaiser-Souvenirs. Bildrechte: IMAGO