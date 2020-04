Sicherheit geht vor. Dieses Jahr wird es keine Kaisermania in Dresden geben. Bildrechte: dpa

Am 15. April hat die Bundesregierung beschlossen, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt bleiben. Darunter fällt leider auch die Kaisermania, die an den Wochenenden 31.7./1.8. und 7./8.8. am Dresdner Elbufer vor knapp 50.000 Zuschauern stattfinden sollte.

Roland Kaiser gehört selbst zur Corona-Risikogruppe. Er litt jahrelang an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD und lebt seit 2010 mit einer Spenderlunge. Seit dem Ausbruch des Coronavirus machen sich viele Fans Sorgen um den Kaiser. Erst vor kurzem hatte sich Roland Kaiser zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder zu Wort gemeldet.

Mir geht es sehr gut und in Kürze gibt es neue Musik von mir. Bleibt weiterhin gesund!

Auf den Kaisermania-Konzerten kann er seine neue Musik nun aber in diesem Jahr nicht präsentieren. Es wird voraussichtlich Ersatztermine im nächsten Jahr geben.

Der Vorverkauf für die Kaisermania-Tickets war vergangenen Oktober schon nach 15 Minuten beendet – in Rekordzeit waren alle Tickets vergriffen. An vier Abenden Ende Juli und Anfang August waren die Konzerte geplant. Was mit den bereits gekauften Tickets passiert, hat der Veranstalter noch nicht bekannt gegeben. Sobald es dazu Informationen gibt, erfahrt ihr das natürlich hier.