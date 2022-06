Ein Mann verzaubert eine ganze Stadt: Roland Kaiser und seine Kaisermania gehören zu Dresden wie Semperoper und Eierschecke. Der Grandseigneur des deutschen Schlagers verwandelt das Dresdner Elbufer jedes Jahr für ein paar Abende in ein Lichtermeer und die schönste Partyzone des Landes. Zur Kaisermania befindet sich die sächsische Landeshauptstadt in einem musikalischen Ausnahmezustand.

Unvergessliche Stimmung bei der Kaisermania in Dresden. Bildrechte: Toni Kretschmer

In den letzten beiden Jahren musste die Kaisermania coronabedingt pausieren. Doch in diesem Jahr wird Dresden wieder zur Schlager-Hauptstadt: Die Kaisermania ist zurück. Roland Kaiser setzt sogar noch einen drauf und spielt in seinem Jubiläumsjahr sechs Konzerte.



Am Samstag, den 30. Juli, ist der MDR live dabei und begleitet das Konzert-Event nicht nur mit einem Countdown und der Konzert-Übertragung, sondern auch mit einer langen Roland-Kaiser-Nacht.