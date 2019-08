Die ersten beiden Konzerte der KAISERMANIA 2019 in Dresden sind gerade vorbei, da stehen Nummer drei und vier bereits vor der Tür: Am 9. und am 10. August bebt das Elbufer, wenn der Grandseigneur des deutschen Schlagers Roland Kaiser seine größten Hits singt und mit Tausenden Fans feiert.



Traditionell gehört es auch zur KAISERMANIA, das die Tickets zu den Mega-Konzerten wenige Minuten nach Vorverkaufsstart ausverkauft sind. Wer jetzt noch an Karten für das Wochenende kommen möchte, kann es höchstens über inoffizielle Ticketbörsen, Facebook-Gruppen oder vor dem Eingang versuchen. Das Problem: Während manche Menschen tatsächlich nicht kommen können und versuchen, ihre Tickets zu verkaufen, gibt es auch immer wieder Nachrichten über gefälschte Tickets. Die Gefahr ist hoch, dass man mit der vermeintlich echten Karte nicht in die Veranstaltung kommt. Damit euch das nicht passiert, haben wir hier einige Tipps, worauf ihr achten solltet: