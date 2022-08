Das "Kaisermania"-Publikum singt begeistert mit. Für die, die nicht textsicher sind, haben wir alle Songtexte zum mitsingen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Abschlussfeuerwerk gilt als finales Highlight jedes Kaisermania-Konzertes am Dresdner Elbufer. An diesem Wochendende jedoch werden keine Feuerwerke die Shows beenden. Der Veranstalter Semmel Concerts teilte auf seiner Instagram-Seite mit, dass wegen der erneut zu erwartenden hohen Temperaturen in dieser Woche und den aktuellen Vorhersagen, die eine Verschärfung der Waldbrandgefahr prognostizieren, auf die Abschlussfeuerwerke am Donnerstag, Freitag und Samstag am Elbufer in Dresden vorsorglich verzichtet wird. Das gelte auch für den Fall, dass die Waldbrandgefahrenstufe für Sachsen an diesen Tagen unter 4 oder 5 sein sollte.