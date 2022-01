In Roland Kaisers Berufsleben vor der Schlagerkarriere drehte sich alles um Autos. Statt Tonstudio und Bühne war das Autohaus eine Zeit lang seine berufliche Heimat, denn der 69-Jährige ist gelernter Automobilkaufmann. Doch trotz seiner Leidenschaft für schönes Blech und starke Motoren, war er in seinem Fach nicht sonderlich gut. Das gab der Schlagersänger jetzt in der Radio Bremen-Talkshow "3nach9" zu. Im Gespräch mit Moderator Giovanni di Lorenzo sagte er: "Ich war ein ganz schlechter Autoverkäufer". Er habe "zu sehr der Wahrheit gefrönt", sagte Kaiser im Hinblick auf Verkaufsgespräche.

Wenn jemand zu mir kam und sagte: 'Ich hätte gerne ein gelbes Auto mit braunen Polstern', dann habe ich gesagt: 'Das sieht nicht aus, das können sie nicht machen. Das ist unmöglich' [...] Das wollten die nicht hören und sind dann zu einem Kollegen. Der hat das dann gemacht.

Roland Kaisers Auto-Leidenschaft

Roland Kaiser vor einem Oldtimer. Bildrechte: Sony Music/Julia Steiner Trotz mangelnden Verkaufs-Talents hat ihn die Leidenschaft zu Autos auch nach einigen Jahrzehnten als erfolgreicher Sänger nicht losgelassen. So zeigt das Cover seines Weihnachtsalbums aus dem vergangenen Jahr den Sänger vor einem mit Geschenken bestückten Oldtimer.



Seine Tochter Annalena Keiler gab in der MDR-Doku "Legenden" im vergangenen Jahr einen privaten Einblick in die Auto-Leidenschaft ihres Vaters: "Mein Vater hat ein ganz komisches Hobby, er konfiguriert gern Autos. Er stellt sich einfach Autos zusammen, die so niemals auf dieser Welt existieren werden."

Nicht Essen und nicht Rauchen

Wer bei Roland Kaiser mitfahren möchte, sollte aber schon vorher gut gespeist haben. Essen ist bei ihm verboten, wie er in der Talkshow "3nach9" ebenfalls verriet: "Krümeln ist was ganz Furchtbares. Ich fahr' dann auch rechts ran und versuche, die auszusaugen. [...] Ich mag es schon gerne ordentlich im Auto."