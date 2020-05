Da haben die Fans so um ihre Tickets gekämpft. Eintrittskarten für die Kaisermania in Dresden zu bekommen, das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto. In 15 Minuten waren die knapp 50.000 Tickets im Herbst 2019 für die Kaisermania 2020 ausverkauft. Die Vorfreude war natürlich groß. Dann kam Ende April die traurige Nachricht, dass die Kaisermania 2020 abgesagt wird - wegen der Corona-Pandemie. Als Trost für die Fans versicherte der Veranstalter, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Sprich, man hatte nicht umsonst gekämpft. Doch nun flattern den Kaiser-Fans die Tickets für dieses Jahr ins Haus, obwohl die Konzerte auf 2021 verlegt wurden. Semmel Concerts erklärt der "Bild"-Zeitung in einem Interview, warum das so ist.