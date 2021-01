Da das Schiff zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich noch in Deutschland vor Anker liegen wird, werden die Dreharbeiten wohl unter Nordseehimmel stattfinden. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Team so eine Situation meistert. Auch für die Seychellen-Folge war 2020 wegen Corona nicht in sonniger Südsee, sondern im kalten Norddeutschland gedreht worden. Für einige Szenen war der Ozean danach nachträglich digital eingefügt worden. Die Dreharbeiten an Land seien auf den Malediven geplant, so der ZDF-Sprecher weiter.