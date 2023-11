Bildrechte: IMAGO/Nicole Kubelka Als Karat mit einem Video-Einspieler in der "Beatrice Egli Show" angekündigt wird, ändert sich die Atmosphäre in der Konzerthalle. Die Zuschauer reisen visuell zurück in die DDR, zurück zum Mauerfall am 9. November vor 34 Jahren. Ein Song von Karat, "Über sieben Brücken", wurde im Duett mit Peter Maffay zur Hymne des Mauerfalls.

Die meisten Menschen verbinden mit dem Lied ganz viele Erinnerungen und haben ganz viele Bilder im Kopf. Wir haben das am Anfang noch gar nicht richtig realisiert, aber heute wissen wir, dieser Song hat für 'deutsch-deutsch' viel getan. Claudius Dreilich, Sänger von Karat Die Beatrice Egli Show

Kaum zu glauben, aber die Band feiert 2025 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und das, so Claudius Dreilich, mit neuer Musik und einem neuen Album. Einen Vorgeschmack auf dieses gab es dann auch gleich in der "Beatrice Egli Show", die Moderatorin kündigte den Song sehr emotional an.

Es lohnt sich doch immer, an seine Träume zu glauben, und sie nicht aus den Augen zu verlieren. Denn, es ist nicht egal. Beatrice Egli Die Beatrice Egli Show