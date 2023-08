In dem Nachruf schrieb die Band, dass Ulrich "Ed" Swillms bereits am 27. Juni gestorben ist und am Montag, den 7. August, in aller Stille beigesetzt wurde. Die Musiker hätten das Anliegen seiner Familie, dass die Beisetzung und Trauerfeier im engsten Kreise stattfanden respektiert, und seien dem Wunsch gefolgt, Eds Ableben erst jetzt bekannt zu geben.