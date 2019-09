Zum 80. Geburtstag von Karel Gott gab es eine limitierte Auflage von "Null-Euro"-Scheinen mit seinem Konterfei Bildrechte: dpa

Wie könnte er das, schaut man sich das Leben des vielfach begabten und erfolgreichen Künstlers Karel Gott an. Die Filmemacher zeigen Gott während seiner Auftritte in der tschechischen Republik und in Hamburg. Sie filmten ihn bei sich zu Hause in Prag, in einem Cottage in der Böhmischen Schweiz und in dem Dorf seiner Kindheit. Der Film zeigt den Prager Superstar nicht nur als Sänger, sondern auch als Maler, Ehemann und Vater.

Während der Dreharbeiten, die am 22. Oktober 2018 begannen, sind sich Olga Špátová und ihr Ehemann, der Kameramann Jan Maliir sowie Karel Gott und seine Frau so vertraut geworden, dass sie tatsächlich Teil seiner Familie geworden sind, so der Künstler über die Dreharbeiten.