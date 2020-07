Seine Stimme drang aus jedem Kinderzimmer. Mit dem Titelsong zu „Biene Maja“ wurde er in Deutschland endgültig zum großen Star. Doch sein künstlerisches Repertoire ging weit über Schlager hinaus. Er sang Rock’n’Roll, Blues, Jazz und Opernstücke und komponierte auch selbst.

In seinem Heimatland Tschechien war er der Größte. Er nahm über 150 Platten auf und verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger. Die Tschechen nannten ihre Legende einfach nur "Mistr" ("Meister").



Karel Gott kam 1939 im böhmischen Pilsen zur Welt. Mit 18 hatte er seine ersten Auftritte in Prager Cafés und studierte am berühmten Prager Konservatorium Gesang. Außerhalb seiner Heimat machte er zum ersten Mal mit seinem Auftritt beim Grand Prix Eurovision 1968 auf sich aufmerksam. Schnell folgten zahlreiche Hits, wie "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld", "Lady Carneval" oder "Fang das Licht".