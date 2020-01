Dresdner Restaurant wird zum Karel Gott-Museum

An den Wänden hängen viele Fotos und Schallplatten von Karel Gott. Das Highlight im Restaurant "Hurvinek" ist aber ein großer, runder Tisch, der aussieht wie eine überdimensionale Schallplatte - natürlich von Karel Gott. Böhmische Knödel und tschechisches Bier gibt es dennoch auch weiterhin in dem Wirtshaus - und Musik von Karel Gott gratis dazu. Demnächst will der Wirt sogar Karel Gotts Lieblingsgericht auf die Speisekarte nehmen. Welches das ist, muss Karel Micek aber noch herausfinden. Wir dürfen also gespannt sein. Dass die Schlagerlegende sein kleines Museum nicht mehr selbst besuchen kann, macht Karel Micek allerdings traurig.