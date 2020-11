Karl Dall im Sommer 2012 zu Gast bei Florian Silbereisen im "Sommerfest der Abenteuer". Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Karl Dall moderierte als Kalauer-König im Fernsehen Talkshows, platzierte sich mit Schlagern wie "Diese Scheibe ist ein Hit" und "Millionen Frauen lieben mich" in den Charts und stand als Schauspieler in zumeist kleineren Rollen für diverse Komödien vor der Kamera. Mit Formaten wir "Dall-As" (1985-1991 auf RTL) und "Jux und Dallerei" (1992-1994) auf Sat.1 hatte der Entertainer auch eigene TV-Sendungen. Erst Anfang November hatte Dall die Rolle des Alt-Rockstars Richie Sky in der ARD-Serie "Rote Rosen" übernommen.



Begonnen hatte die Karriere des in Hamburg lebenden Ostfriesen, der wie Otto Waalkes aus Emden stammte, 1967 mit der humoristisch-anarchistischen Gruppe Insterburg & Co ("Ich liebte ein Mädchen"). 1979 löste sich die Gruppe auf. In den 80er Jahren war Karl Dall in der Sendung "Verstehen Sie Spaß?" - als der Mann am Filmprojektor und der Spaßanrufer am Telefon - an der Seite des Moderatorenpaares Paola und Kurt Felix zu sehen. Als Schauspieler stand er für zahlreiche Produktionen vor der Kamera, darunter viele Komödien. Von der Tourneebühne hatte sich Karl Dall 2017 nach 50 Jahren verabschiedet.