Seit einigen Jahren ist er nun auf vielen Schlagerbühnen der Republik unterwegs, tritt bei Karnevalsfesten auf oder schaut sich beim legendären Eurovision Song Contest um. Das alles für sein großes Ziel, eines Tages selbst in den Olymp der großen Schlagerstars aufzusteigen. Die Rede ist von Karl König - Er ist der selbsternannte "neue Stern am Schlagerhimmel". Mit Fliege, rotem Glitzersakko und goldenen Mikrofon macht er sich auf, die Schlagerwelt zu erobern. Jetzt nimmt die Karriere richtig Fahrt auf: Mit eigener Sendung im Ersten und neuer Single.

Karl Königs Weg zum Schlagerstar

Holt sich Tipps beim Profi: Karl König (rechts) mit Schlagerlegende Roberto Blanco. Bildrechte: Gökce Göksu Am 05. Juni feiert seine Show "Karl Königs Schlagerparty" Premiere - um 23:55 Uhr im Ersten. Direkt im Anschluss an Florian Silbereisens Mega-Show "Schlagerchallenge.2021 - Der ganz große Traum".



Der Weg dahin war lang. Um seine Schlagerkarriere so richtig auf Touren zu bringen, holte er sich Tipps von Stars wie Roberto Blanco, Voxxclub oder Showmaster Kai Pflaume. Letzterer riet ihm: "Der alles entscheidende, ultimative Tipp, um im Showbusiness erfolgreich zu sein, ist, auch an der richtigen Stelle mal "Nein" zu sagen."

Als kleines Kind bin ich in den Zaubertrank des Schlagers gefallen und dann hat es mich erwischt. Ich hab die Musik aufgesaugt, habe sie mitgesungen. Und ich habe mir gedacht: Eines Tages möchte ich was zurückgeben und die Schlagerherzen dieser Welt erobern. Karl König Interview bei BR Schlager

Nun hat Karl König also die große Chance dazu, mit seiner eigenen Fernsehsendung. Mit „Karl Königs Schlagerparty“ bringt Das Erste den Schlager auf neue Art und Weise ins Fernsehen. Er sendet aus seinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer. Zu Gast bei ihm am 05. Juni: Schlagerlegende Ireen Sheer.

Ireen Sheer ist bei Karl König im Wohnzimmer zu Gast. Bildrechte: Monika Sandel Da das große Konzert momentan nicht möglich ist, feiert Karl zuhause seine Schlager-Poolparty, verbreitet Spaß und gute Laune und heftet sich an die Fersen der großen Schlager-Stars. Neben Ireen Sheer sind auch Nicole, Roberto Blanco und die Jungs von Voxxclub Teil seiner Schlagerparty.



Es wird gesungen, es wird gelacht. Das Ganze endet im großen Finale, in dem Karl König Ireen Sheer seinen Hit präsentiert. Besser kann man die schlager- und partyarme Zeit doch nicht überstehen, ist sich Karl sicher. Frei nach seinem Mentor Roberto Blanco: Ein bisschen Karl muss sein!

Neue Single "La, La, La"