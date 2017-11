Der italienische Schlagerstar Al Bano will Ende 2018 seine jahrzehntelange Karriere beenden. "Am 31. Dezember 2018 höre ich auf zu singen", sagte der 74-Jährige laut Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch im italienischen Fernsehen. "Ich hoffe, dass ich ein großes Konzert gebe." Dann wolle er sich nur noch dem Winzer-Dasein widmen.



Bürgerlich heißt Al Bano Albano Carrisi und wuchs als Sohn eines analphabetischen Winzers in Apulien auf. Schon als Kind begann er mit dem Musizieren - und träumte von einem Leben als Musiker. Anfang der 60er-Jahre arbeitete Al Bano zunächst als Hilfsarbeiter und Kellner in Mailand, wo er schließlich auf den "Clan Celentano" traf, angeführt von keinem anderen als Adriano Celentano. Das war der Beginn seiner Musiklaufbahn.