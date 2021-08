Traumpaar der Schlagerwelt: Marina Marx und Karsten Walter. Bildrechte: MDR/Karina Hessland

Ähnlich hat das nun auch Ex-Feuerherz-Sänger Karsten Walter gemacht. Knapp einen Monat vor der Veröffentlichung seiner Solo-Single war auch sein Profil komplett in schwarz gehüllt. Lediglich eine Ankündigung von Neuigkeiten war in der Story zu lesen und die hatte es dann auch in sich. Um 18:00 Uhr veröffentlichte der Sänger Nacktbilder auf der Plattform. Die Worte "KOMM NÄHER" stehen in Großbuchstaben auf der weißen Wand hinter ihm und sind auch mit Farbe auf seinen gesamten Körper geschrieben. Das ist eventuell ein Hinweis auf den Titel der neuen Single, die am 3. September erscheinen soll.



Doch für Instagram waren diese Fotos vermutlich zu intim. Nach wenigen Minuten waren sie von der Social-Media-Plattform wieder verschwunden. Karsten Walters Kommentar dazu: "Oh oh it was too hot for Instagram" – übersetzt: "Oh oh, das war wohl zu heiß für Instagram." Er kündigte gleichzeitig einen neuen Post an, der dann auch wenig später auf seinem Profil zu sehen war. Die Bildausschnitte sind leicht verändert, der Oberkörper ist weiterhin unbekleidet und er hält sich die Hände vor den Schritt. Bislang werden die Fotos von Instagram akzeptiert.