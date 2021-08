Karsten Walter ist am 30. April 1993 in Bonn geboren. Mit 6 Jahren begann er mit klassischem Klavierunterricht und stand seitdem als Musiker, Sänger und Tänzer bei jeder Gelegenheit auf der Bühne. Seinen ersten Musicalauftritt hatte er mit zwölf Jahren. Drei Jahre später war er in der Viva Live-Show „Deine Performance“ zu sehen, bevor er nach Boston (USA) an die John-Robert-Power School for Acting/Modeling wechselte. Seit 2011 ist Karsten zurück in Deutschland. Mehrere Bandprojekte und Musicals halfen ihm 2014 in die Band Feuerherz, die mit mehr als 30 Millionen Streams, fünf Nummer-Eins-Hits im Airplay und drei Top-Ten-Alben in Folge zu einer der erfolgreichsten Schlagerboygroups der letzten Jahre gehört. 2020 trennten sich die Bandmitglieder im Guten, um jeweils eigene Projekte zu verfolgen.