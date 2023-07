Marina Marx und Karsten Walter sind seit 2021 ein Paar. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Momentan sei er im Studio und bereite sein zweites Album vor. Auch in seinem Privatleben bringt der neue Job nun einiges durcheinander. Eigentlich wollte Karsten demnächst mit seiner Verlobten, der Sängerin Marina Marx, in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Doch nun verschlägt es ihn erst einmal für die Soap-Dreharbeiten nach Köln. Er habe jedoch das Glück, mit Marina einen Menschen an seiner Seite zu haben, der ihn bei allem unterstützt, was er mache. Sie habe schon lange gewusst, dass er neben der Musik noch andere Wege einschlagen möchte, um mich selbst zu verwirklichen.