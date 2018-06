Alle Jahre wieder präsentiert Moderatorin Kim Fisher den beliebten MDR-Weihnachtsklassiker "Weihnachten bei uns"! In diesem Jahr wird die große Show zum Fest am 6. November 2018, ab 19:30 Uhr in der Stadthalle in Zwickau aufgezeichnet. Ihr könnt live dabei sein, wenn nationale und internationale Stars wie Angelo Kelly & Family, Thomas Anders, Matthias Reim und die Höhner vorweihnachtliche Stimmung verbreiten und uns allen die Adventszeit versüßen. Zum Programm gehören klassische Weihnachtslieder, internationale Popsongs und beliebte Schlager genauso wie eine heitere Weihnachtsgeschichte, die in diesem Jahr Charles Brauer präsentiert, Illusionen und Akrobatik. Die Künstler freuen sich auf den weihnachtlich-festlichen Abend - und Kim Fisher hält wieder ganz besondere Überraschungen bereit!