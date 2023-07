Katharina Herz

Die gebürtige Ilmenauerin ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich in der Schlagerbranche tätig. Studiert hatte sie in Weimar an der Hochschule für Musik Franz Liszt Musiktheater (Operngesang, Schauspiel, Sprechen). Ihr fröhliches Wesen, ihre charmante Art, ihre natürliche Herzlichkeit öffnen ihr direkt den Weg in die Herzen des Publikums – auf der Bühne genauso wie im Radio und Fernsehen. Katharina ist gern in der Natur mit Ihrer Hündin Daisy. Im Sommer zieht es sie mit dem Wohnwagen in Richtung Meer – im Winter auf die Berge zum Skifahren.