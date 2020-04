Vom Schlager-Duo Kathrin & Peter hat man lange nichts mehr gehört. Umso größer dürfte die Freude bei den Fernsehzuschauern des MDR gewesen sein, als die zwei am Freitag live per Skype in die Sendung "Du bist nicht allein" mit Uta Bresan und Axel Bulthaupt geschaltet wurden. Eigentlich hat die Corona-Krise das Duo gleich doppelt getroffen. Auch sie mussten, wie alle anderen Schlagersängerinnen und -sänger auch, alle ihre Auftritte absagen. Dazu kommt, dass sie ihr Hotel, das Quirle-Häusl, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen schließen mussten. Dabei hatte das Jahr 2020 für Kathrin & Peter so gut angefangen.