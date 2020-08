Kathy Kelly ist derzeit Bewohnerin des Sat1-Containers der Reality-Show "Promi Big Brother". Als ihr Mitbewohner, der Entertainer Sascha Heyna, sie nach ihrer Kindheit fragt und darauf anspielt, dass die Kelly Family der Inbegriff für hässliche Klamotten gewesen sei, ahnt er nicht, was er in der Sängerin auslöst.

Sichtlich aufgewühlt antwortet die 57-Jährige:

Es hat weh getan und es tut manchmal auch immer noch weh, wenn so ein Witz in diese Richtung kommt. Wir haben uns immer anders angezogen, entweder fanden das die Leute schön oder sie haben dich voll ins Gesicht ausgelacht. Du arbeitest so hart, damit du richtig Erfolg hast und dann wirst du auf übelste Weise beschimpft. Diese Art von immer runterbuttern oder beleidigen hat mir extrem weh getan.

Jetzt ist es mir egal. Aber damals hat das meinen Stolz angegriffen. Kathy Kelly Promi Big Brother/Sat1.de

Die Kelly-Family 1989 in dem Bus, mit dem die Familie tourte und in dem sie lebte. Bildrechte: dpa Und Kathy hat gekämpft. Als ihre Stiefmutter Barbara-Ann 1982 an Brustkrebs starb, übernahm die damals 19-Jährige die Rolle der Ersatzmutter für sieben Geschwister. Das jüngste, Angelo, war noch nicht einmal ein Jahr alt. Im Gespräch mit Sascha Heyna erzählt die aufgewühlte Musikerin, wie sie gemeinsam mit ihrer Schwester Patricia während der Touren für Sauberkeit und Hygiene gesorgt habe.



Obwohl sie nur ein oder zwei Eimer gehabt hätten, wurden täglich die Blusen gewaschen und den Kindern die Haare. Am Ende des Gesprächs sagt Kathy Kelly, dass es gut getan habe, das alles in diesem geschützten Rahmen gesagt zu haben.

Kathy Kelly

Geboren wurde Kathleen Anne (Kathy) Kelly 1963 in Massachusetts. Sie ist die drittälteste Tochter von Daniel Kelly und dessen erster Frau Janice. 1966 siedelte die Familie nach Spanien um. Dort lebten die Kellys als Selbstversorger in einem kleinen Haus ohne Heizung und fließendes warmes Wasser. Daniel Kelly verliebte sich in seine Haushälterin Barbara-Ann und ließ sich scheiden.

Wie alle Kelly-Kinder, so bekam auch Kathy Musikunterricht. Sie lernte Geige und Klavier an den Konservatorien in Pamplona und Madrid.