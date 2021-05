Katja Ebstein 1994 in einer Talkshow: mit Brille. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Vor allem aber ist der Künstlerin bewusst, wie wichtig es für den Erhalt der Sehkraft ist, frühzeitig vorzubeugen. Eine Brille, so Katja Ebstein, könne da viel bewirken, medizinisch ausgebildete, gut beratende Augenoptiker seien dazu unverzichtbar. Auch in punkto Sehtest hat die leidenschaftliche Autofahrerin eine klare Position. Ihrer Meinung nach sollte er regelmäßig freiwillig, für den Straßenverkehr jedoch gesetzlich unbedingt verpflichtend sein. Fahrzeuge müssten ja auch turnusmäßig zum TÜV. Katja Ebstein: "Wir müssen uns Menschen mehr in die Verantwortung für andere Verkehrsteilnehmer nehmen."