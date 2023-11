In der neuesten, mittlerweile vierten Staffel von "The Masked Singer" musste Schlagersängerin Katja Ebstein als Erste der prominenten Teilnehmer die Maske fallen lassen. Bei der Votingshow, in welcher maskierte Prominente in einem Gesangswettbewerb gegeneinander antreten, erhielt die 78-Jährige leider die wenigsten Stimmen aus dem Publikum. Als erste Teilnehmerin schied sie damit aus der Show aus.