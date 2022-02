"Kling Klang, du und ich - die Straßen entlang" - eigentlich jeder kennt die berühmten Zeilen des "Keimzeit"-Kulthits aus dem Jahre 1993. Kaum zu glauben, aber die Band aus Lütte in Brandenburg begeht dieses Jahr bereits ihr 40-jähriges Jubiläum. Wenn man sich allerdings anschaut, was die Band, die ursprünglich als Familienkappelle der Leisegangs startete, über die Jahre alles geschafft hat, erscheinen 40 Jahre Bandgeschichte absolut plausibel. Hits wie das zitierte "Kling Klang", aber auch "Irrenhaus" und "Projektil" verhalfen den Musikern in den 90er-Jahren zu Berühmtheit in ganz Deutschland. Außerdem ging die Gruppe als Akustik-Quintett auf Tour und lieferte die Musik für ein Ballett.