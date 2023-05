"Kein schöner Land" Volkslied-Sänger Günter Wewel ist tot

Der Volksliedinterpret und Moderator der erfolgreichen früheren ARD-Sendereihe "Kein schöner Land" , Günter Wewel, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 88 Jahren, wie seine Lebensgefährtin am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten "Westfalenpost" und "Westfälische Rundschau" darüber berichtet. Er sei friedlich eingeschlafen, hieß es aus seinem familiären Umfeld.

Wewel stammt aus Arnsberg im Sauerland. Er studierte in Dortmund klassische Musik und Oper. Mit seinem "basso profundo" feierte er Erfolge an zahlreichen deutschen und europäischen Opernhäusern. Auch als Volksliedinterpret und Sänger getragener Balladen machte er sich einen Namen. Bundesweite Bekanntheit erlangte der mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnete Sänger durch zahllose Fernsehauftritte.

War auch öfter bei Stefan Mross' Sendung "Immer wieder sonntags" zu Gast: Günter Wewel. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Von 1989 bis 2007 führte er als Moderator durch die Volksmusik- und Reisesendung "Kein schöner Land". In mehr als 150 Folgen trat er in dem Format als eine Art Reiseführer durch die schönsten europäischen Landschaften auf und stellte sie mit ihren Brauchtümern, Musiktraditionen und prominenten Köpfen vor. In dieser Zeit brachte er auch alte Volkslieder zurück auf den TV-Bildschirm und feierte mit Liedern wie "Es dunkelt schon in der Heide" oder "Auf, auf zum fröhlichen Jagen" Erfolge. Kollegen schätzten ihn für seine zugewandte Art, seinen Fleiß und seine Disziplin.