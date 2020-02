Ein Kelly-Konzert für zu Hause. Im April erscheint eine Live-CD und DVD der aktuellen Tour. Bildrechte: AIRFORCE1 Records / Universal Music

Eines der Konzerte aus ihrer ausverkauften „25 Years Over The Hump“-Tournee wurde aufwändig mitgeschnitten. Anfang Dezember spielte die Musikerfamilie in der bis zu 17.000 Zuschauer fassenden Mercedes-Benz-Arena in Berlin und ließ die Kameras laufen. Am 10. April erscheint dann "25 Years Later - Live" als CD und DVD. Damit blickt die Kelly Family nicht nur zurück auf ihre einzigartige Tour, sondern macht sich und ihren Fans gleichzeitig ein Abschiedsgeschenk. Denn nun ist erstmal Schluss - ob vorerst oder auf Dauer, ist jedoch noch nicht ganz klar.