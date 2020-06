Es klingt unglaublich, aber es ist wahr: Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Heilbronn ist ein geheimer Schatz der Kelly-Family vergraben. Das hat Joey Kelly (47) jetzt in der MDR-Talkshow "Riverboat" verraten.

Die Geschichte spielt im Jahr 1977. Joey war damals als kleiner Junge mit seiner Familie in einem voll beladenen VW Bus auf der Autobahn in der Nähe von Heilbronn unterwegs, als sie von der Polizei angehalten wurden. Der Grund: Der Bus war völlig überladen .

Neun oder zehn Leute, plus Klamotten, plus Gepäck oben drauf, damit sind wir gefahren. Diese Autos hatten 36 PS, (...) auf der Autobahn sind wir damit wahrscheinlich so 50 km/h gefahren.

Die Kelly-Family , die damals noch vor ihrem großen Durchbruch stand, musste also Ballast los werden und das mitten auf einem Autobahn-Parkplatz in Baden-Württemberg . Also haben sie kurzerhand ihr Gepäck vergraben, um es später wieder abzuholen. Doch dieser Plan ging gründlich schief, denn obwohl sie den Ort mit einem Kreuz auf der Landkarte markierten, konnten sie ihn später partout nicht mehr wiederfinden.

Es schlummert also vielleicht noch heute irgendwo auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Heilbronn ein großer Kelly-Family-Schatz. Da sei zwar kein Gold drin, meint Joey Kelly, doch die Sachen scheinen von großem ideellen Wert für ihn und die Familie zu sein. So lobte er in der Talkshow gleich einen Finderlohn aus: "Ich geb' sofort 5.000 Euro".