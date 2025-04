Für den jungen Musiker ist es kaum zu glauben, was ihn in diesem Sommer erwartet: Neun Mal wird Iggi Kelly bei den Konzerten von Ronan Keating innerhalb Deutschlands als Voract auftreten, das erste Mal am 2. Juni in Wolfshagen. Außerdem ist er als Special-Guest bei Lionel Richies Tour "Say hello to the Hits" dabei. Zehn Auftritte sind geplant, darunter nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Tschechien, der Schweiz, Österreich und Ungarn. Auftakt für Iggi mit Lionel Richie ist am 18. Juni in Antwerpen.