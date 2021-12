Michael Patrick Kelly ist, genau wie seine Schwester Maite, jetzt als Solo-Künstler erfolgreich. Sechs der Geschwister, Kathy, Paul, John, Joey, Patricia und Jimmy, treten noch immer als Kelly Family auf und wollen im nächsten Jahr sogar mit dem alten Tourbus der Familie auf Tournee gehen.

Die Kelly Family bei einem Auftritt 1999 - vorn auf dem Foto: Maite (l.) und Paddy. Bildrechte: dpa Als "Paddy" war Michel Patrick in den 90er Jahren mit seinem hüftlangen Haar ein Mädchenschwarm. Im Alter von 15 Jahren komponierte er den Titel "An Angel", mit dem die Kelly Family 1994 ihren größten Hit landete. Damals war seine Mutter, Barbara Ann, bereits zwölf Jahre tot. Vater Dan musste für die zwölf Kinder sorgen, sich um die Auftritte der Familienband kümmern und die Kinder zu Hause unterrichten. Selten sprechen Mitglieder der Kelly Family in der Öffentlichkeit über ihren Vater. Jetzt hat sich Michael Patrick in der Talkshow "Riverboat" über ihn geäußert.

Mein Vater hat uns Kinder sehr gut geschützt, ich durfte kaum Interviews geben und, bis ich 18 war, keine Autogramme. Er wollte nicht, dass uns der Erfolg zu Kopf steigt. Seine These war immer: 'Wenn ihr einen Nein-Sager oder einen Bösen braucht, dann sagt immer: 'Ich bin's''. Michael Patrick Kelly Talkshow "Riverboat"

Paddy Kelly schüttelt 1997 Ex-Bundespräsident Richard Weizsäcker die Hand. Bildrechte: dpa Mit 18 wurde Michael Patrick Kelly zum musikalischen Leiter der Kelly Family. Eigentlich, so Michael, habe er es selbst auch so gewollt, doch dann habe er gemerkt, es gibt nicht nur music, sondern music business. Und so habe er gespürt, dass es nicht darum gehe, kreativen Spaß zu haben und auf der Bühne auszuflippen, sondern dass es um ein Unternehmen gehe. Und das habe ein bisschen die Kreativität und seinen Frieden erstickt.

Sechs Jahre Kloster

2002 war das Familienoberhaupt, Daniel Kelly an einer Hirnblutung gestorben. Die Kelly Family machte weiter. 2004 beschloss Michael Patrick Kelly, in ein Kloster zu gehen.

Ich hatte Sehnsucht nach mehr, ich wusste nicht genau, was dieses mehr ist. Ich habe Gott gesucht, habe mich selber gesucht und bin dann einfach ins Kloster gegangen, weil das für mich der Lifestyle war, wo ich mich einfach 24 Stunden 7 Tage der Woche auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Michael Patrick Kelly Talkshow Riverboat

Sechs Jahre lebte der Musiker im Kloster und dann, so Michael, habe sein Körper zu ihm gesprochen. Immer wieder sei er krank geworden, die Mönche hätten dann zu ihm gesagt, sie glaubten nicht, dass das Kloster seine Berufung sei. Er solle wieder Musik machen, sich ein schönes Mädchen schnappen und mit Gott gehen.



Auch der Auszug aus dem Kloster war wieder ein Neuanfang, doch Michael bekam Hilfe von seinen Geschwistern und traf schließlich seine Jugendliebe wieder. Heute ist er verheiratet und ein erfolgreicher Solokünstler.

Die Kelly Family - Familienaufstellung: Ein Vater, zwei Mütter und 13 Kinder