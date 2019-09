Vor 25 Jahren schallte die Musik der Kelly Family plötzlich durch Millionen Wohnzimmer. Die irisch-amerikanische Musikerfamilie feierte mit ihrem Album "Over The Hump" damals den großen Durchbruch. Wochenlang stand die LP an der Spitze der Charts , vielfach wurde sie mit Gold und Platin-Schallplatten ausgezeichnet und die Kelly-Fans können bis heute jedes Wort mitsingen! Nach einigen Höhen und Tiefen in den letzten Jahren, steht für The Kelly Family eines fest: Dieses Jubiläum muss gefeiert werden - und zwar ordentlich!

Glücklicher können die Kellys ihre Fans wohl nicht machen, denn zum Jubiläum werden die Fans gleich dreifach belohnt. Mit neuer Single, neuem Album und einer Tournee. In der neuen Single "Over The Hump" schwelgt die Musikerfamilie in Erinnerungen und verarbeitet ihre musikalischen Anfänge. "We were so young, we were so strong" - "Wir waren so jung, wir waren so stark" singen sie und beweisen, dass sie in den vergangen 25 Jahren zwar gereift sind, ihre Musik aber so modern und poppig klingt wie noch nie.